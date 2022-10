Le sapin de Noël entre symboles et traditions Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Le sapin de Noël entre symboles et traditions Guebwiller, 4 décembre 2022

place Saint Léger Guebwiller

2022-12-04 17:00:00 – 2022-12-04 20:00:00

Haut-Rhin Temps de partage et d’échange sur le symbolisme du décor de Noël dans le sapin, par la Pastorale du Tourisme. Les visiteurs ont la possibilité de décorer eux-mêmes un sapin avec différents éléments déposés dans des corbeilles, en lien avec le message de Noël. Ils découvrent ainsi l’histoire du sapin de Noël et la richesse du symbolisme de ses décors. Animation sur le thème du sapin de Noël. Un beau moment d’échange pour ceux qui souhaitent se rapprocher de la signification chrétienne de l’arbre de Noël. +33 3 89 76 91 76 Guebwiller

