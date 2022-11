Le sapin de Noël dont personne ne voulait Châteaurenard, 17 décembre 2022, Châteaurenard.

La Compagnie Zyane jouera « Le sapin de Noël dont personne ne voulait » (Album jeunesse de Yuval Zommer).



Noël approche et chacun vient chercher un beau sapin dans la forêt. Seul un sapin chétif et biscornu auquel personne ne fait attention, n’est pas coupé et emporté. Il pense être resté seul et grelote dans le froid jusqu’au lendemain, où les animaux de la forêt viennent le décorer et passer Noël autour de lui. A partir de ce jour, le sapin grandit, s’étoffe et ne restera plus jamais seul. Une belle histoire de Noël sur l’amitié, au-delà des différences.

Spectacle jeunesse à la Médiathèque Isidore Rollande.

mediatheque@chateaurenard.com +33 4 90 24 20 80 http://mediatheque.chateaurenard.com/

