Gironde Le réveillon au Sans Pression Le Sans Pression Bordeaux Bordeaux, 31 décembre 2023 17:00, Bordeaux. Le réveillon au Sans Pression Dimanche 31 décembre, 18h00 Le Sans Pression Bordeaux Tarif : 110 €. Le compte à rebours pour la nouvelle année a commencé et les équipes du Sans Pression ont mis les petits plats dans les grands pour célébrer le passage à 2024 !

Au programme, dîner de fête en 6 temps, dans une ambiance feutrée et chaleureuse. Menu unique à 110€ avec Coupe de Champagne.

Réservations obligatoires par mail reservation@spbordeaux.fr.

Important : 50% d'acompte seront demandés par chèque ou empreinte CB pour valider la réservation Le Sans Pression Bordeaux 5 rue Robert Lateulade 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-12-31T18:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

