Le sanglier à la broche de la Confrérie de la Corne Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ottrott

Le sanglier à la broche de la Confrérie de la Corne Ottrott, 27 novembre 2022, Ottrott. Le sanglier à la broche de la Confrérie de la Corne

11 rue des Fleurs Ottrott Bas-Rhin

2022-11-27 11:00:00 – 2022-11-27 13:00:00 Ottrott

Bas-Rhin EUR Le traditionnel sanglier à la broche, sa sauce chasseur et ses spaetzle vous sont proposés en vente à emporter. Sur réservation avant le 21 novembre 2022 12 € le menu (1 personne) 14 € la bouteille de Rouge d’Ottrott 22 € la formule 1 menu + 1 bouteille de Rouge d’Ottrott Le retrait des commandes aura lieu entre 11h et 13h, au 11 rue des Fleurs dans le strict respect des règles de protection sanitaires. Le traditionnel sanglier à la broche en vente à emporter et sur réservation avant le 21 novembre 2022. +33 3 88 95 89 67 Ottrott

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ottrott Autres Lieu Ottrott Adresse 11 rue des Fleurs Ottrott Bas-Rhin Ville Ottrott lieuville Ottrott Departement Bas-Rhin

Ottrott Ottrott Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ottrott/

Le sanglier à la broche de la Confrérie de la Corne Ottrott 2022-11-27 was last modified: by Le sanglier à la broche de la Confrérie de la Corne Ottrott Ottrott 27 novembre 2022 11 rue des Fleurs Ottrott Bas-Rhin Bas-Rhin Ottrott

Ottrott Bas-Rhin