Dans une atmosphère tour à tour romantique, fantastique et surréaliste, Georges Franju confronte le spectateur au rituel sanglant de la mise à mort des animaux de boucherie, au cœur des abattoirs de la Villette et de Vaugirard. Sur le commentaire de Jean Painlevé, des images difficilement soutenables émergent. Avec Nicole Ladmiral (la voix de la narratrice), Georges Hubert (la voix du narrateur) Restauration réalisée à partir d’un scan 4K des négatifs originaux par le laboratoire du CNC. Son restauré par les équipes de l’Image Retrouvée (Paris). Restauration 4K de La Cinémathèque française En collaboration avec la Cinémathèque française _Le Sang des bêtes_, Georges Franju, 1949 © Cinémathèque française **Suivi de** En regardant le sang des bêtes de Muriel Pic ——————————————– Muriel Pic interroge le film de Georges Franju et son approche poétique, lyrique et documentaire des abattoirs. _En regardant le sang des bêtes_ fait écho aux enquêtes qui ont suivi le visionnage du film et mené au livre éponyme, publié aux éditions Trente-trois morceaux en 2017. France / 2017 / Essai / 4′ **Suivi de** Bêtes en miettes de Muriel Pic —————————— “Hiver 2018, Amsterdam, constellation du Chien. Je parcours dix-sept kilomètres d’archives à la recherche des bêtes. Six-cent-vingt-trois fragments de films muets, d’images anonymes rassemblés par l’Institut du film EYE sous le titre Bits and Pieces : morceaux et pièces. Mais pour moi ce sont les miettes, de notre festin des bêtes.” (Muriel Pic) France / 2019 / Essai / 11′

