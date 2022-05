Le Sang de Pedro Costa (sous réserve) Cinéma Ermitage, 5 juin 2022, Fontainebleau.

Cinéma Ermitage, le dimanche 5 juin à 20:00

Deux frères de dix et dix-sept ans, Vicente et Nino, habitent avec leur père. Un jour, le père disparaît et les deux garçons se jurent de ne pas révéler les raisons de ce départ. Seule Clara (Inês de Medeiros) partage le secret avec eux. Mais leur oncle (Luís Miguel Cintra) kidnappe Nino… Plein de rage, le premier film de Pedro Costa est d’une beauté sombre et intemporelle. Avec Pedro Hestnes, Nuno Ferreira, Inês de Medeiros, Luís Miguel Cintra En collaboration avec la Cinémathèque portugaise et le Jeu de Paume, Paris _Le Sang_ (_O Sangue_), Pedro Costa, 1989 © Cinemateca Portuguesa

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



2022-06-05T20:00:00 2022-06-05T22:00:00