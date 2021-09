Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Le Sam’wip et plus ! Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles Calvados Rendez-vous au Wip pour pratiquer une activité artistique en toute liberté et participer à des ateliers créatifs.

Au programme :Pratiques amateurs de disciplines artistiques et sportives,Découverte des IDEAS Box en partenariat avec les bibliothèques de Caen La Mer,Présence de l’ONG “Bibliothèques sans frontières” et de son parrain mystère… Retrouvez le programme complet sur le site du Wip Rendez-vous au Wip pour pratiquer une activité artistique en toute liberté et participer à des ateliers créatifs. Au programme : Pratiques amateurs de disciplines artistiques et… bonjour@le-wip.com +33 2 52 56 98 07 https://www.le-wip.com/ Rendez-vous au Wip pour pratiquer une activité artistique en toute liberté et participer à des ateliers créatifs.

Au programme :Pratiques amateurs de disciplines artistiques et sportives,Découverte des IDEAS Box en partenariat avec les bibliothèques de Caen La Mer,Présence de l'ONG "Bibliothèques sans frontières" et de son parrain mystère… Retrouvez le programme complet sur le site du Wip

