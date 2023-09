YAKA’FOKON – La Kermesse Écologique Édition 2 Le Sample Bagnolet, 30 septembre 2023, Bagnolet.

Nous sommes très heureux.se.s de vous annoncer le retour de notre grande Kermesse Écologique YAKA’FOKON le samedi 30 septembre 2023 !

Après le succès de la première édition, l’association YAKA a décidé de voir les choses en grand ! Cette fois-ci on s’empare du jardin du Sample un samedi de MIDI à MINUIT afin de célébrer l’écologie sous toutes ses formes à travers une démarche festive, inclusive et ludique ?

Pour cette deuxième édition nous avons choisi d’explorer la notion du LOCAL et de son importance dans la transition écologique des territoires.

En famille, avec vos enfants, entre voisin-es et ami-es, venez nombreuses et nombreux pour danser, expérimenter & (dé)-construire votre rapport à l’écologie grâce à une quinzaine d’associations qui luttent pour un monde plus solidaire & plus respectueux de l’environnement !

—————PROGRAMMATION (À VENIR) ————

? Un grand village associatif avec une quinzaine d’associations et de porteurs de projets inspirants

? Des ateliers & des jeux autour de l’agriculture urbaine, la préservation de l’eau, la gestion & la revalorisation des déchets, les énergies alternatives, la construction écologique, l’écoféminisme et plus encore …

Une exposition rétrospective et pédagogique sur l’ensemble des projets qu’a menée l’association YAKA depuis 6 ans ! Retrouvez pleeeeins d’initiatives écologiques et sociales à travers le monde & quelques surprises ?

Des concerts & des Dj Set endiablés pour vous faire danser toute l’après midi ! On a hâte de vous dévoiler la programmation … ?

Et le super bar du Sample avec sa carte de boissons fraîches qui sauront vous sustenter tout au long de la journée ainsi qu’un barbecue pour les petites faims ? ?

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Quartier de Charonne Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-09-30T12:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:30:00+02:00

