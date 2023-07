JOUR/NUIT – Marathon de 18h par Arte Faact, Pompelope & Vitamine Le Sample Bagnolet, 29 juillet 2023, Bagnolet.

JOUR/NUIT – Marathon de 18h par Arte Faact, Pompelope & Vitamine Samedi 29 juillet, 14h00 Le Sample 10€ en prévente / 12€ sur place pour jour ou nuit

15€ en prévente / 20€ sur place pour les 2

9 artistes avec la passion des sonorités d’été et 18h de fête étendue sur deux lieux chers à nos cœurs.

Open air ensoleillé au Sample Bagnolet puis nuit magique à la Peniche cinéma de La Villette.

Les djs brésiliens Gop Tun et Flo Masse, habitués aux dancefloors survoltés, le binôme d’un jour des expérimentateurs sonores lea Baldazza & Nicolazic. L’infatigable Mimi, la défricheuse Ygal Ohayon, puis Leo Man, Pompelope & Vitamine, en locaux d’étapes de ce journée/soirée.

Concept inédit avec pour optique de profiter pleinement en plein air à Bagnolet pour la première partie puis de se laisser aller dans l’antre de la Peniche de la Villette pour la seconde partie de ce petit marathon.

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Quartier de Charonne Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.lesample.fr Le Sample est un tiers-lieu situé à Bagnolet, culturel, solidaire et durable, dans les anciens ateliers Publison. Le Sample est une expérience d’urbanisme de transition sur le site des anciens Ateliers Publison, porté par les agences La Belle Friche et Ancoats, en partenariat avec Ernest sur un bâtiment mis à disposition par SOPIC. Le Sample accueille une trentaine de structures résidentes du champ créatif, un restaurant solidaire, un espace dédié au tissu associatif du territoire, et déploie une programmation artistique et culturelle au sein d’un jardin de 2000m2. Vélo, transport en commun, a pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T14:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00

2023-07-29T14:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00

©POMPELOPE X VITAMINE