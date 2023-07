Kidnapping Le Sample Bagnolet, 14 juillet 2023, Bagnolet.

Kidnapping Vendredi 14 juillet, 17h00 Le Sample prix conseillé 10€

La ptite Kidnapp reprend du service le temps d’une boom, avec pleins de trucs dedans, de type concert expé, perf Travlotée, stand up allongé et enfilade de DJ, et le Tout pour financer grâce aux entrées, la Mashecto d’un membre de la commu, le bien nommé Meryl AMpe.

Grosse BisuX

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Quartier de Charonne Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.lesample.fr Le Sample est un tiers-lieu situé à Bagnolet, culturel, solidaire et durable, dans les anciens ateliers Publison. Le Sample est une expérience d’urbanisme de transition sur le site des anciens Ateliers Publison, porté par les agences La Belle Friche et Ancoats, en partenariat avec Ernest sur un bâtiment mis à disposition par SOPIC. Le Sample accueille une trentaine de structures résidentes du champ créatif, un restaurant solidaire, un espace dédié au tissu associatif du territoire, et déploie une programmation artistique et culturelle au sein d’un jardin de 2000m2. Vélo, transport en commun, a pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T17:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

2023-07-14T17:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

©la Kidnapping