LANGUAGE ITSELF IS A REVOLUTION .2 (Concert / DJ Set) Le Sample Bagnolet, 24 juin 2023, Bagnolet.

LANGUAGE ITSELF IS A REVOLUTION .2 (Concert / DJ Set) Samedi 24 juin, 18h00 Le Sample

L’exposition LANGUAGE ITSELF IS A REVOLUTION .2 est la première occasion de diffuser le projet ALIEN SHE POETRY, en Île-de-France, après avoir été présenté au SOMA (Marseille) en mai 2022.

Cette réalisation met en lumière la jonction du collectif et du singulier dans la poésie émergente. Loin de l’idée de ghettoïser les artistes dans une sorte pratique universelle genrée ou binaire, cette série au contraire est une tentative de dresser un portrait complexe et multiple de nouveaux visages de la poésie : 13 épisodes, 13 poèmes, sans d’autres artifices que des mots et leurs auteurices.

Cette exposition est pour le collectif Alien She une opportunité de créer un cocon chaleureux, un espace de partage des communs, et un véritable lieu de rencontre des pratiques artistiques entouré d’artistes qui nous sont cher·e·x·s autour d’une programmation polymorphe. Avec des lectures de Nanténé Traoré et Ju Bourgain, des performances de GATA ainsi que de Zéphir Cooper, Damia Zapata et Emma Jane de même que le grand retour de Samantha Deep ou encore un atelier d’écriture avec la tendre Morgane Ortin le samedi 17 juin, et d’autres rencontres belles rencontres le samedi 24 juin…

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Quartier de Charonne Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.lesample.fr Le Sample est un tiers-lieu situé à Bagnolet, culturel, solidaire et durable, dans les anciens ateliers Publison. Le Sample est une expérience d’urbanisme de transition sur le site des anciens Ateliers Publison, porté par les agences La Belle Friche et Ancoats, en partenariat avec Ernest sur un bâtiment mis à disposition par SOPIC. Le Sample accueille une trentaine de structures résidentes du champ créatif, un restaurant solidaire, un espace dédié au tissu associatif du territoire, et déploie une programmation artistique et culturelle au sein d’un jardin de 2000m2. Vélo, transport en commun, a pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:30:00+02:00

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:30:00+02:00

© Le Sample