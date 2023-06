Entre Meufs #2 / 14, 15 et 18 juin 2023 Le Sample Bagnolet, 14 juin 2023, Bagnolet.

5 pièces de 20 min créées avec les méthodes du théâtre du réel, entre meufs.

Lieu : Le Sample, 18 av. de la République, 93170 Bagnolet

C’est dans la boîte (1/5)

« En choisissant C’est Dans la Boîte, vous choisissez le meilleur pour vos défunts. Soins et maquillage réalisés avec expertise ainsi qu’un accompagnement psychologique et émotionnel, car avec nous, vous ne serez jamais seul face à la mort. CDB, jamais en retard pour ceux partis trop tôt. »

Pauline, Hanane et Lucile ont rencontré une thanatopractrice, une agente funéraire et une conseillère en pompes funèbres qu’elles ont interrogées sur leur vécu et leur travail, pour en faire une fiction absurde.

Par et avec Hanane Oussemgane, Lucile Hamon et Pauline Marino

Avec l’aide de Cecile Lasserre, Romane Bouguerouche et My-Linh Dang

Scénographie : @elmie_vln

Mardi 14 juin à 20h

Dimanche 18 juin à 16h

Cuites (2/5)

Anaïs, Dieynaba, Pauline, Léna, Morgane et Margaux sont allées à la rencontre de cuisinières. De la haute gastronomie au fast-food en passant par les cheffes indépendantes, elles ont récolté des histoires de passion, d’exigence, d’épuisement. C’est ce qu’on retrouve dans la cuisine de Chez Dina, un matin ordinaire, le temps d’un service.

Par et avec Anaïs Karetti, Dieynaba Thioune, Lena Moneme, Margaux Marguerite, Morgane Janoir et Pauline Darcel

Jeudi 15 juin à 20h

Dimanche 18 juin à 16h

Format familial (3/5)

Un personnage sur scène, iel nous invite dans sa photo de famille en nous confiant les moments clefs de sa vie.

Bia, Charlie, Hanna, Laëtitia et Salomé se sont questionné-es sur leur chronologie de 0 à 20, 30, 40 ans et leur rapport à la famille.

La déconstruire, la reconstruire, s’autoriser à se défaire d’un moule lisse, carré, normé pour que surgissent des formats queers.

On invoque ses souvenirs d’enfance, on règle des comptes, on rassemble les pièces, on ramasse les miettes, attention les yeux !

Par et avec Bia, Charlie Trévu, Hanna Rajbenbach, Laëtitia Fabaron et Salomé Attias

Mercredi 14 juin à 20h

Dimanche 18 juin à 16h

Fragile (4/5)

Jour de déménagement chez les gouines. Elles ont l’habitude, emménager, déménager, c’est un rituel bien rodé. En ouvrant les cartons, elles trouvent des archives oubliées : VHS, tracts, photos, fringues qui leur donnent l’occasion de faire le point sur les dix premières années de leurs vies de lesbiennes.

Par et avec Esther Renier, Margaux Marguerite, Morgane Janoir et Teresa Suarez

Avec l’aide de Justine Salvaro

Mercredi 14 juin à 20h

Jeudi 15 juin à 20h

Nomen (5/5)

“C’est la procédure. On ne peut pas laisser n’importe qui faire n’importe quoi avec son identité.”

Comment porter son nom ? Faut-il l’assumer, l’habiter, composer avec ? Que faire de cette étiquette que d’autres ont choisie pour nous ?

Dans les coulisses de l’état civil, trois fonctionnaires examinent des demandes de changement de (pré)nom. Prises en étau entre la logique administrative et leur rapport à l’identité, elles tournent autour d’une question obsédante : quelle part de choix a-t-on dans qui nous sommes ?

Par et avec Dieynaba Thioune, Diane Jean et Mayalen Hauet

Jeudi 15 juin à 20h

Dimanche 18 juin à 16h

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet

