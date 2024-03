Le samouraï d’un pouce, spectacle conté et chanté Lacelle, mardi 21 mai 2024.

Le samouraï d’un pouce, spectacle conté et chanté Lacelle Corrèze

La Mairie de Lacelle et le Conseil Départemental vous invitent à la représentation du conte musical japonais Le samouraï d’un pouce, avec Pascal Fauliot conteur, Emiko Ota chant et percussions, Julien Omeyer luths japonais biwa sanshin.

L’histoire d’un Tom Pouce japonais qui, après une naissance des plus surnaturelles grâce à l’intervention de la bodhisattva Kannon, ira visiter le monde avec une aiguille qu’il saura manier comme un sabre de samouraï. Au cours de ses voyages, il devra combattre de monstrueux yokaï pour sauver une princesse et grâce à leur maillet magique, il réalisera son rêve le plus fou. Et une histoire de Yamanba, la terrible ogresse nippone, à qui un moinillon tentera d’échapper par la ruse, une fuite éperdue et l’aide d’un moine-magicien. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 18:00:00

fin : 2024-05-21

salle polyvalente

Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le samouraï d’un pouce, spectacle conté et chanté Lacelle a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze