LE SAMEDI DES FAMILLES Centre Social et Culturel Bègles

Gironde

LE SAMEDI DES FAMILLES

Centre Social et Culturel, le samedi 20 novembre à 10:00

Centre Social et Culturel, le samedi 20 novembre à 10:00

**10h à 12h** ATELIER CUISINE • LA POMMES SOUS TOUTES SES FORMES avec la Fée du Potager gratuit – sur inscription **12h à 14h** BISTROT DES FAMILLES • Soupe de courge et chantilly gingembre parmentier de dinde aux légumes épicés Fondant au chocolat sur inscription – menu adulte 8€ – menu enfant 5€ **14h à 16h** ATELIER SÉRIGRAPHIE • Personnalisez votre tee-shirt ou votre Tote-Bag gratuit sur inscription

Se retrouvez en famille et partager de bons moments. Centre Social et Culturel 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles Bègles Gironde

Centre Social et Culturel Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles