Le samedi des familles à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, samedi 15 juin 2024.

Le samedi des familles à l’Estey Un samedi en famille pour un moment de partage et de découverte Samedi 15 juin, 10h00 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit- sur inscription – Pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T16:00:00+02:00

L’équipe du Centre Social et Culturel l’Estey animera cette journée du 15 juin de 10h à 16h avec au programme :

De 10h à 12h – Présentation des animations, ateliers, soirées du Centre Social et Culturel de l’Estey pour la période estivale et recherche d’animations aux alentours de Bordeaux !

De 12h à 14h – le Bistrot de l’Estey : vous préparera un repas, pour partager un bon moment (repas à 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants / paiement en chèque ou en espèce).

De 14h à 16h – Venez préparer la rentrée doucement et partager vos idées : fournitures scolaires, budget, routine de rentrée… Un coin lecture sera aussi organisé pour un moment de détente.

Animations gratuites – Pour tous – Sur inscription au 05 57 35 1 300

Bistrot de l’Estey – 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (plat + dessert)

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Famille

Centre Social et Culturel de l’Estey