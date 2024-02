Le samedi des familles à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, samedi 23 mars 2024.

Le samedi des familles à l’Estey Un samedi en famille pour un moment de partage et de découverte Samedi 23 mars, 10h00 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit- sur inscription Pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

L’équipe du Centre Social et Culturel l’Estey animera cette journée du 23 mars de 10h à 16h avec au programme :

De 10h à 12h Animation : comment faire des économies d’eau ? l’association du CREAQ interviendra sur ce moment pour vous expliquer comment procéder et être gagnant !

Bordeaux métropole sera aussi présent avec un stand concernant la gestion des déchets, recyclage, tri…

Un bénévole vous donnera ses trucs et ses astuces pour la gestion de votre budget, entre bon plan et économie, il n’y a qu’un pas !

De 12h à 14h le Bistrot de l’Estey : vous préparera un repas, pour partager un bon moment (repas à 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants / paiement en chèque ou en espèce).

De 14h à 16h Animation : Un stand de dons et de troc (vêtements, jouets et décoration d’intérieur) sera présent pour vous permettre de donner/échanger ce dont vous n’avez plus besoin et acquérir de nouvelles choses ! une opération économique pour tous !

Animations gratuites Pour tous Sur inscription au 05 57 35 1 300

Bistrot de l’Estey 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (plat + dessert)

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Famille

Centre Social et Culturel de l’Estey