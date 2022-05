Le samedi des enfants Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi des enfants Médiathèque Françoise Sagan, 28 mai 2022, Paris.

de 10h30 à 11h00

Le samedi 11 juin 2022

de 10h30 à 11h00

Le samedi 28 mai 2022

de 10h30 à 11h00

gratuit

Un rendez-vous pour les tout-petits : des lectures, des comptines, des contes… Une sélection proposée par les bibliothécaires ! Les plus petits aussi peuvent profiter de la lecture ! Venez partager un moment privilégié avec votre enfant de 0 à 3 ans, un samedi sur deux dans l’aile d’album de la médiathèque. Les bibliothécaires vous préparent de belles surprises ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/

