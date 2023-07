IDENTIDAD(S) – PLATEFORME – Divers’tival et Artère Publique – Eté Culturel 2023 Le Samedi 1er juiller – Parc Urbain – Eragny-sur-Oise Éragny, 1 juillet 2023, Éragny.

IDENTIDAD(S) – PLATEFORME – Divers’tival et Artère Publique – Eté Culturel 2023 Samedi 1 juillet, 16h30 Le Samedi 1er juiller – Parc Urbain – Eragny-sur-Oise Entrée libre, gratuite et sans réservation

Quelles empreintes nous laisse le fantôme de notre arbre généalogique ?

À quel âge et quand commence à se créer l’identité d’une personne ?

Nos décisions construisent-elles la personne que nous sommes, et donc notre identité ?

Qui je suis ? Qui es-tu ? Quienes somos ? Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Et d’où venons-nous ?

Ces interrogations sont les nôtres, peut-être les vôtres ?

Dans ce monologue de théâtre de rue interprété par une circassienne et un musicien, IDENTIDAD(S) questionne :

l’éducation, les gênes, les grandes décisions d’une vie, l’apparence physique, le genre, la représentation de “l’identité” des femmes dans notre société

Distribution :

Direction artistique et mise en scène : Guillermina Celedon

Impulsion, conception cirque et interprète : Belén Celedon

Composition musicale et interprète : Gaspar José

Création sonore : Adrien Lecomte

Création costumes : Maud Berthier

Construction décor : Clément Dreyfus

Direction technique : Christopher Lange

Administration et production : Mathilde Daviot

Gestion de l’association : Marie Graindorge – Art Rythm Ethic

Résidences et aides à la création :

Les Noctambules – Nanterre (Fr)

Piste d’Azur – Cannes (Fr)

El Circ Petit – Barcelone (Es)

Casa del Circo Contemporaneo – Cirko Vertigo – Turin (It)

Turbul’ Fabrique Circassienne – Nîmes (Fr)

Aides à la création et résidences de création

Nil Obstrat – Centre de création artistique et technique – Saint-Ouen-l’Aumône (Fr)

Le Moulin Fondu – CNAREP – Garges-lès-Gonesse (Fr)

Aide au Projet 2023 – DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture (Fr)

Le Samedi 1er juiller – Parc Urbain – Eragny-sur-Oise Eragny-sur-Oise – Parc Urbain Éragny 95610 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cirque tissu

© PLATEFORME