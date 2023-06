IDENTIDAD(S) – PLATEFORME – Les Nocturbaines Le Samedi 10 juin dans le square Sarah Bernhardt (Paris 20ème) Paris, 10 juin 2023, Paris.

IDENTIDAD(S) – PLATEFORME – Les Nocturbaines Samedi 10 juin, 15h00 Le Samedi 10 juin dans le square Sarah Bernhardt (Paris 20ème) Entrée libre, gratuite et sans réservation

Quelles empreintes nous laisse le fantôme de notre arbre généalogique ?

À quel âge et quand commence à se créer l’identité d’une personne ?

Nos décisions construisent-elles la personne que nous sommes, et donc notre identité ?

Qui je suis ? Qui es-tu ? Quienes somos ? Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Et d’où venons-nous ?

Ces interrogations sont les nôtres, peut-être les vôtres ?

Dans ce monologue de théâtre de rue interprété par une circassienne et un musicien, IDENTIDAD(S) questionne :

l’éducation, les gênes, les grandes décisions d’une vie, l’apparence physique, le genre, la représentation de “l’identité” des femmes dans notre société

Distribution :

Direction artistique et mise en scène : Guillermina Celedon

Impulsion, conception cirque et interprète : Belén Celedon

Composition musicale et interprète : Gaspar José

Création sonore : Adrien Lecomte

Création costumes : Maud Berthier

Construction décor : Clément Dreyfus

Direction technique : Christopher Lange

Administration et production : Mathilde Daviot

Gestion de l’association : Marie Graindorge – Art Rythm Ethic

Résidences et aides à la création :

Les Noctambules – Nanterre (Fr)

Piste d’Azur – Cannes (Fr)

El Circ Petit – Barcelone (Es)

Casa del Circo Contemporaneo – Cirko Vertigo – Turin (It)

Turbul’ Fabrique Circassienne – Nîmes (Fr)

Aides à la création et résidences de création

Nil Obstrat – Centre de création artistique et technique – Saint-Ouen-l’Aumône (Fr)

Le Moulin Fondu – CNAREP – Garges-lès-Gonesse (Fr)

Aide au Projet 2023 – DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture (Fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T15:00:00+02:00 – 2023-06-10T15:45:00+02:00

cirque tissu

© PLATEFORME