Noël au Sambuc Le Sambuc, 17 décembre 2022, Arles. Noël au Sambuc Samedi 17 décembre, 10h00 Le Sambuc Marché de Noël et animations organisés par l’association des Amis de l’école du Sambuc et le Comité des fêtes Le Sambuc Le Sambuc 13200 Arles Ile St-Pierre Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Marché de Noël, de 10h à 18h, avec une trentaine d’artisans locaux.

10h, pêche libre pour les enfants au marée du verdier

11h, concours de boules

10h à 11h, démonstration de forge

12h, apéritif de Noël avec snacking

13h30, flashmob des enfants de l’école

14h30, petits veaux et vaches pour la jeunesse aux arènes

16h30, illumination du sapin de Noël avec l’arrivée du Père Noël

18h, projection d’un film de Noël dans la salle polyvalente.

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-17T19:30:00+01:00

