SEJOUR INTERCO à Samoëns en Haute-Savoie Le Salvagny Sixt-Fer-à-Cheval, 26 août 2023, Sixt-Fer-à-Cheval.

SEJOUR INTERCO à Samoëns en Haute-Savoie 26 août et 2 septembre Le Salvagny Coût du séjour par enfant : 467.50 // sur inscription / selon quotient familial

Un séjour à la découverte des richesses de la montagne : faune, flore et cascades, avec un programme d’activités sportives : randonnées, Via Ferrata, Rafting et Canyoning pour les plus téméraires … mais aussi la possibilité d’activités nature, baignade à la piscine du village vacances et détente.

Le Salvagny 255 route du Buet – 74740 Sixt Fer à Cheval Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0169001214 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T07:00:00+02:00 – 2023-08-26T07:30:00+02:00

2023-09-02T20:00:00+02:00 – 2023-09-02T20:30:00+02:00

séjour intercommunal