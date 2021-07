Le Salon parisien du livre d’histoire militaire Musée de l’Armée, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

Le Salon parisien du livre d’histoire militaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Armée

Le Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDEC) vous donne rendez-vous le 18 et 19 septembre 2021 aux Invalides, lors du week-end des Journées européennes du patrimoine afin de rencontrer des auteurs militaires et civils. Des grandes figures historiques aux opérations récentes, le salon du livre d’histoire militaire de l’armée de Terre met en lumière l’engagement des soldats dans les grands défis qui leur font face. Cette année, la période napoléonienne et celle de la Seconde Guerre mondiale seront ainsi abordées pour commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, ainsi que les combats de l’année 1941 des Forces françaises libres. Biographies, bandes dessinées et romans… un large choix vous sera proposé afin d’échanger avec les écrivains sur les belles épopées de notre histoire.

Accès libre et gratuit.

Musée de l’Armée Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00