Le Salon International du Pastel

2022-07-23 – 2022-08-21 Événement incontournable, organisé par l’association Pastel en Périgord, présidé par M. Caillat, du 23 juillet au 21 août 2022. Ce salon s’est hissé au niveau des 3 plus grandes manifestations autour du pastel en quelques éditions, à l’échelle nationale. Olivier DE NATO, peintre belge, paysagiste, est l’invité d’honneur de cette édition.

Des stages, ateliers et démonstrations sont organisés par des pastellistes professionnels.

Des conférences données par le fabricant Girault ( sur l’art du pastel)

