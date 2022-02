Le Salon Executive Education | Master, MS, MBA Le Monde Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Salon Executive Education | Master, MS, MBA Le Monde, 26 mars 2022, Paris. Le Salon Executive Education | Master, MS, MBA

Le Monde, le samedi 26 mars à 10:00

Vous cherchez à acquérir de nouvelles compétences afin de donner un nouvel élan à votre carrière ou approfondir vos connaissances dans un domaine précis ? Le Monde vous donne **rendez-vous le samedi 26 mars en ligne** pour le salon Executive Education : Master, MS et MBA Des conférences seront animées par une journaliste du Monde, des prises de parole seront dispensées par des directeurs de programme et des anciens diplômés. Vous pourrez leur poser vos questions afin de prendre connaissance des différentes formations diplômantes ou certifiantes, des conditions d’admissions et des possibilités de financement. Vous aurez également l’occasion de vous inscrire à des rdv individuels. Ce salon vous permettra d’obtenir des réponses à vos questions : type de diplôme, cursus, formation en ligne ou en présentiel, emploi du temps, budget. Une grande variété de cursus seront présentés, tant au niveau des types de diplômes que des rythmes de formation. **Inscrivez-vous gratuitement sur le site officiel du salon : exed.groupelemonde.fr**

Inscription gratuite sur https://exed.groupelemonde.fr/

Le salon virtuel de la formation continue Le Monde 67/69 avenue Pierre Mendès France, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Monde Adresse 67/69 avenue Pierre Mendès France, Paris Ville Paris lieuville Le Monde Paris

Le Monde Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Salon Executive Education | Master, MS, MBA Le Monde 2022-03-26 was last modified: by Le Salon Executive Education | Master, MS, MBA Le Monde Le Monde 26 mars 2022 Le Monde Paris Paris

Paris