Le Salon du Vintage revient au Carreau du Temple Carreau du Temple Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

.Tout public. payant

A partir de 7 euros.

Gratuit pour les moins de 8 ans.

L’événement revient les 14 et 15 octobre 2023 et réunit une centaine d’exposants de mobilier et de mode signée par les grands designers de la seconde moitié du XXe siècle.

Le Salon du Vintage est l’endroit

rêvé pour dénicher les plus belles pièces vintage. Une large gamme de pièces

mode mais aussi de la maroquinerie et des bijoux qui feront briller les yeux

des acheteurs. Pour cette 30e édition, le Salon du Vintage a sollicité son

partenaire eBay ainsi que l’agence de tendance Nelly Rodi, pour présenter aux

visiteurs les différentes orientations de la décoration 2024, à travers une

exposition unique en France : Art(s) de vivre 2024. Entièrement issue du vintage

bien sûr… Mais 2024 sera-t-elle bohème ? Pop ? Ou résolument urbaine ? Venez le

découvrir au Salon du Vintage pour une vision écologique, esthétique et nostalgique du lifestyle !

Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://www.salonduvintage.com/blogs/salons/salon-du-vintage-paris-octobre-2023 https://my.weezevent.com/salon-du-vintage-paris-2023-1

