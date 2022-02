Le Salon Du Vintage De Bordeaux Hangar 14, 12 mars 2022, Bordeaux.

Le Salon Du Vintage De Bordeaux

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Hangar 14

Pour sa 7e édition à Bordeaux, le Salon du Vintage rend hommage au septième art à travers la mise en scène de pièces iconiques de mode et de mobilier vus dans les classiques du cinéma. Quand le cinéma rencontre les grands noms du design cela donne des chocs creatifs. Aussi on retrouvera les assises de Olivier et Pascal Mourgue pour le film “2001 l’Odyssée de l’Espace” de Stanley Kubrick, les robes d’Azzedine Alaia qui habilla l’icône des années 80 Grace Jones dans James Bond “Dangereusement Vôtre” avec Roger Moore. A voir aussi les costumes et le mobilier de “Lalaland”, “Le diable s’habille en Prada”, “Orange Mécanique”, du “Loup de Wall Street”, du “Grand Blond”.. La scénographie de l’exposition sera réalisée par la maison Anouschka. Dans les rôles principaux du Salon du Vintage on retrouvera au premier rang 150 exposants sur 3500 m2 de mobilier design, mode, vinyles, véhicules classiques et des animations. Un moment de shopping, esthétique, nostalgique, écologique sur une bande son résolument optimiste 70’s et 80’s. Séances et informations pratiques: HANGAR 14 ? 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux ? Samedi 12 Mars et Dimanche 13 Mars 10h 19h Parking Q-Park Bord’eau Village situé face à l’entrée du Hangar 14 TRAMWAY Ligne B – arrêt Cours du Médoc

Entrée: 6€ gratuit pour les moins de 8 ans

Le Salon du Vintage fait son cinéma les 12 et 13 mars au Hangar 14 à Bordeaux.

Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T19:00:00