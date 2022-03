Le salon du vintage 2022 fait son cinéma au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Le salon du vintage 2022 fait son cinéma au Carreau du Temple Le Carreau du Temple, 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022, Paris.

Pour sa 25e édition à Paris, le salon du vintage rend hommage au septième art à travers la mise en scène de pièces iconiques de mode et de mobilier vues dans les classiques du cinéma. Le salon du vintage présente 100 exposants sur 2 000 m2 de mobilier design, mode, vinyles, véhicules classiques et des animations; mais aussi les assises de Pascal Mourgue pour le film "2001 odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick ou les robes d'Azedine Alaia qui habilla Grace Jones, l'icône des années 80, dans le James Bond "Dangereusement Vôtre" avec Roger Moore. A voir aussi les costumes et le mobilier de "Lalaland", "Le diable s'habille en Prada", "Orange Mécanique", le "Loup de Wall Street", le "Grand Blond"… Un espace mobilier design et décoration Amateurs de design, une large sélection de marchands venus de toute l'Europe, vous proposera du mobilier design des années 60's jusqu'aux années 90's, avec des designers qui ont marqué l'histoire : Pierre Paulin, Eero Saarinen, Verner Panton, Charles & Ray Eames, Gaetano Sciolari, Michel Dumas, Willy Rizzo… Des milliers de pièces de collection à prix abordable, entre luminaires, enfilades et petits objets de décoration iconiques seront à voir ! Un espace luxe et fripe-chic original Vous êtes à la recherche d'un bikini Hermès Vintage ? De boucle d'oreilles Yves Saint Laurent ou encore d'un tailleur Chanel vintage ? Vous êtes au bon endroit. Une large gamme de pièces griffées d'exception de Courrèges, Kenzo, Chanel sans oublier la maroquinerie et les bijoux Cartier ou Louis Vuitton feront briller les yeux des acheteurs. Un espace culture pop et urbaine Vous pourrez également admirer de sublimes Classic Cars, jouer sur des bornes d'arcades rétro ou encore repartir avec des 33 et 45 tours cultes… Le salon du vintage, un événement écologique et responsable ! Le vintage c'est avant tout de la seconde main, permettant de repenser notre façon de consommer de manière socialement responsable et durable : chaque objet ou pièce vintage vendu est neutre en empreinte carbone tout comme l'organisation du salon en lui-même, qui limite sa production en CO2. Venez vivre un moment de shopping, esthétique, nostalgique, écologique sur une bande son résolument optimiste 70's et 80's !

