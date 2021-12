Douarnenez Douarnenez Douarnenez, Finistère Le Salon du Mariage Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Le Salon du Mariage Douarnenez, 16 janvier 2022, Douarnenez. Le Salon du Mariage Hôtel de France 4 rue Jean Jaurès Douarnenez

2022-01-16 09:00:00 – 2022-01-16 17:00:00 Hôtel de France 4 rue Jean Jaurès

Douarnenez Finistère Douarnenez Des professionnels du mariage vous reçoivent en tête à tête, uniquement sur rendez-vous. salondumariagedouarnenez@gmail.com +33 7 68 15 30 26 Des professionnels du mariage vous reçoivent en tête à tête, uniquement sur rendez-vous. Hôtel de France 4 rue Jean Jaurès Douarnenez

dernière mise à jour : 2021-12-16 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Douarnenez Adresse Hôtel de France 4 rue Jean Jaurès Ville Douarnenez lieuville Hôtel de France 4 rue Jean Jaurès Douarnenez