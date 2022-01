Le Salon du Made in France – Bordeaux 2022 Palais des Congrès de Bordeaux, 11 mars 2022, Bordeaux.

Le Salon du Made in France – Bordeaux 2022

du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars à Palais des Congrès de Bordeaux

Pour la toute première fois, le salon du Made in France se développe en région avec pour point de départ la Région Nouvelle-Aquitaine. C’est plus de 100 exposants de tous secteurs confondus qui vous donnent rendez-vous au salon du Made in France du 11 au 13 mars 2022 au Palais des Congrès de Bordeaux. Réindustrialisation, relocalisation, circuits courts, savoir-faire : ces termes font la une de l’actualité depuis des mois. La crise sanitaire a en effet rappelé l’importance de consommer local et responsable : le Made In France est plus que jamais une cause majeure. C’est pourquoi le Salon du Made in France, créé en 2012 par Fabienne Delahaye, est l’événement à ne pas manquer cette année pour soutenir plus de 100 entreprises exposantes et encourager les savoir-faire français.

Invitations gratuites disponibles sur www.mifexpo.fr Sur place : 10€ remboursé dès le premier achat

Le salon du Made in France : le rendez-vous (gratuit) à ne pas manquer !

Palais des Congrès de Bordeaux Av. Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux Bordeaux Le Lac Gironde



