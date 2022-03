Le Salon du Loup: B comme….la famille Bach Flagy, 17 avril 2022, Flagy.

Le Salon du Loup: B comme….la famille Bach La Tanière 3 route du Loup Flagy

2022-04-17 – 2022-04-03 La Tanière 3 route du Loup

Flagy Saône-et-Loire Flagy

10 10 EUR B comme…la famille Bach! Le Salon du Loup se poursuit avec deux concerts intimes autour du grand J.S. Bach, ses fils Carl Philip Emanuel et Johann Christian, et d’autres compositeurs et compositrices qui ont été inspirés par ses oeuvres, le tout interprété sur plusieurs instruments à clavier – pianos, clavicorde, et harmonium – par Marcia Hadjimarkos.

tendancesclaviers@orange.fr

B comme…la famille Bach! Le Salon du Loup se poursuit avec deux concerts intimes autour du grand J.S. Bach, ses fils Carl Philip Emanuel et Johann Christian, et d’autres compositeurs et compositrices qui ont été inspirés par ses oeuvres, le tout interprété sur plusieurs instruments à clavier – pianos, clavicorde, et harmonium – par Marcia Hadjimarkos.

La Tanière 3 route du Loup Flagy

dernière mise à jour : 2022-03-15 par