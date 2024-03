Le salon du livre Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, samedi 4 mai 2024.

Le salon du livre Un weekend dédié aux plaisirs de la lecture 4 et 5 mai Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5/ réduit 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T19:00:00+02:00

Pour cette troisième édition, les enfants assisteront à une séance de lecture au milieu des chaumières et dans le beau parc du Musée. Des auteurs de livres seront présents tout au long du weekend. Un atelier dessin et un spectacle d’improvisation sur le thème du livre complèteront ce beau programme tout au long du week-end.

Rendez-vous : à partir de 10 h, toute la journée

Tout public

Samedi et Dimanche à partir de 10h jusque 19h : salon des exposants, librairies et Illustrateurs.

Samedi et Dimanche 11h,15h et 17h : Séance de lecture pour enfant.

Dimanche à 16h : Spectacle d’improvisation des « livres et l’impro » de la ligue d’improvisation « impropulsion ». A partir de 3 ans.

De 10h à 12h et de 14h à 18h : Atelier dessin avec Claire Poitout. A partir de 5 ans.

De 15h à 18h : Ateliers familiaux sur la thématique du livre ! Repartez avec votre création ! À partir de 3ans

A 11h et 18h : Rendez-vous animaux : Accompagnez nos villageois à la rencontre des animaux de la ferme ! Tout public

A 15h : Visites guidées avec nos villageois en costumes d’époque du musée le dimanche. Tout public

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France 03 20 63 11 25 museedepleinair@lillemetropole.fr