Le Salon du Livre La Roche-Chalais La Roche-Chalais Catégories d’évènement: Dordogne

LA ROCHE CHALAIS

Le Salon du Livre La Roche-Chalais, 17 juillet 2022, La Roche-Chalais. Le Salon du Livre La Roche-Chalais

2022-07-17 – 2022-07-17

La Roche-Chalais Dordogne Événement à ne pas manquer! La 5ème édition du Salon du Livre, organisée par la municipalité de La Roche-Chalais, aura lieu le dimanche 17 juillet, de 9h30 à 12h / 14h à 18h sur la terrasse de la Mairie.

Venez rencontrer différents auteurs, partager et échanger autour du livre.

A l’issue d’un vote, des prix seront attribués à plusieurs auteurs, par catégorie.

Entrée- Animations & Ateliers gratuits La 5ème édition du Salon du Livre, organisée par la municipalité de La Roche-Chalais, aura lieu de 9h30 à 12h / 14h à 18h sur la terrasse de la Mairie.

Venez rencontrer différents auteurs, partager et échanger autour du livre.

A l’issue d’un vote, des prix seront attribués à plusieurs auteurs. +33 5 53 92 47 00 Événement à ne pas manquer! La 5ème édition du Salon du Livre, organisée par la municipalité de La Roche-Chalais, aura lieu le dimanche 17 juillet, de 9h30 à 12h / 14h à 18h sur la terrasse de la Mairie.

Venez rencontrer différents auteurs, partager et échanger autour du livre.

A l’issue d’un vote, des prix seront attribués à plusieurs auteurs, par catégorie.

Entrée- Animations & Ateliers gratuits libre de droit

La Roche-Chalais

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, LA ROCHE CHALAIS Autres Lieu La Roche-Chalais Adresse Ville La Roche-Chalais lieuville La Roche-Chalais Departement Dordogne

La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-chalais/

Le Salon du Livre La Roche-Chalais 2022-07-17 was last modified: by Le Salon du Livre La Roche-Chalais La Roche-Chalais 17 juillet 2022 Dordogne La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne