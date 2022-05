Le Salon du livre “Faites des Mots”, 9 juillet 2022, .

Le Salon du livre “Faites des Mots”

2022-07-09 – 2022-07-10

Première édition du Salon du Livre “Faites des Mots” qui aura lieu durant le week-end du 9 et 10 juillet. Plusieurs partenaires, dont le parc des Doublorigènes, Focus et la Médiathèque seront présents.

De nombreux évènements autour des “Mots” vous seront proposés à la médiathèque, au cinéma et derrière le château (atelier de calligraphie, d’écriture, scène ouverte, expositions, prix littéraire, lecture animée…)

