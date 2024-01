Le Salon du Cheval de Bordeaux Parc des Exposition de Bordeaux Bordeaux, jeudi 1 février 2024.

Le Salon du Cheval de Bordeaux Le Salon du Cheval de Bordeaux fait son grand retour du jeudi 1er au dimanche 4 février 2024, en parallèle du Jumping International de Bordeaux. 1 4 février Parc des Exposition de Bordeaux Tarifs 6 € 12 €. Gratuit si inscription au Jumping.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T09:30:00+01:00 – 2024-02-01T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-04T09:30:00+01:00 – 2024-02-04T18:40:00+01:00

Un événement unique autour de l’équitation

Dans le cadre du Jumping International de Bordeaux, les équipes de l’événement ont repoussé les murs pour vous accueillir toujours plus nombreux et vous proposer une offre toujours plus importante.

Véritable lieu de vie près de 250 exposants et plus de 40h d’animations gratuites proposées sur les deux carrières du salon, au Parc des Expositions.

Animations

Chevaux et artistes venus des quatre coins d’Europe ont diverti petits et grands avec leurs numéros surprenants, emprunts d’univers propres à chacun. Cavalier ou simple curieux, il y en avait pour tout le monde !

Au programme 2024 :

Démonstration et spectacle équestre

Parade des Champions

Démonstration des différentes disciplines avec des Poneys Shetlands

Clicker Training et renforcement positif

Démonstration et initiation de Massage équin

Démonstration d’Équitation western

Démonstration de Voltige

Et bien d’autres animations !

Shopping

Le Salon du Cheval de Bordeaux, c’est avant tout une offre à 360° allant du savoir-faire traditionnel de l’univers de la sellerie aux nouvelles technologies adaptées à la pratique de l’équitation et au bien-être du cheval. Équipements, transport, nourriture, services, infrastructures, soins ; une offre complète pour répondre à l’ensemble de vos besoins. Quels que soient votre discipline, votre niveau ou vos goûts, vous trouverez forcément le produit qu’il vous faut. Au fil des allées, laissez-vous également tenter par différents points de restauration pour régaler vos papilles et goûter aux produits locaux.

Rencontres

Une occasion unique de rencontrer les grands champions venus du monde entier et d’assister à leur échauffement grâce à un emplacement privilégié du paddock, installé au cœur du Salon du Cheval.

Horaires du Salon du Cheval

Jeudi 9h30 à 00h15

Vendredi 9h30 à 00h30

Samedi 9h30 à 00h10

Dimanche 9h00 à 18h40

Parc des Exposition de Bordeaux Cours Jules Ladoumègue, Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.jumping-bordeaux.com/salonducheval »}]

