Logonna-Daoulas Finistère Logonna-Daoulas Le salon se déroule sur deux jours

Thématiques mobilités douces , nature, jardin, bien être exposants, ateliers, conférences, échanges avec le public, démonstrations de matériels

Balade à vélo

avalet.sylvie@gmail.com +33 6 83 92 96 21 https://www.logonna-daoulas.bzh/

Restauration japonaise, Buvette, Crêpes Salle kéjadenn Rue armor Logonna-Daoulas

