iTo au pays des sons Le salon des p’tits lecteurs Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

iTo au pays des sons Le salon des p’tits lecteurs, 29 avril 2023, Nevers. iTo au pays des sons Samedi 29 avril, 08h00 Le salon des p’tits lecteurs Le personnage « iTo » est un être singulier qui nous invite dans son jardin musical. Ce qu’il aime, c’est donner à entendre et nourrir l’imaginaire. Cet « instrhumain » joue de tout son corps comme d’un instrument. iTo nous plonge dans un voyage sonore côtoyant les rives de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Europe. On y entendra les gongs javanais, chinois ou tibétain, la Sanza, le charango, des chants polyglottes, des animaux complices dotés de sonorités surprenantes … Le salon des p’tits lecteurs Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesondubruit.fr/event/ito-au-pays-des-sons-10/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T08:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

2023-04-29T08:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Le salon des p'tits lecteurs Adresse Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Le salon des p'tits lecteurs Nevers

Le salon des p'tits lecteurs Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

iTo au pays des sons Le salon des p’tits lecteurs 2023-04-29 was last modified: by iTo au pays des sons Le salon des p’tits lecteurs Le salon des p'tits lecteurs 29 avril 2023 Le salon des p'tits lecteurs Nevers Nevers

Nevers Nièvre