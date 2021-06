Jullouville Jullouville 50610, Jullouville Le Salon des peintres amateurs Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: 50610

Jullouville

Le Salon des peintres amateurs Jullouville, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Jullouville. Le Salon des peintres amateurs 2021-07-01 – 2021-07-04

Jullouville 50610 Jullouville Plusieurs peintres amateurs se tiendront pour vous présenter leurs œuvres durant ce week-end.

Un prix du public sera attribué par les visiteurs, et un second par la commune.

De belles œuvres à découvrir ! Plusieurs peintres amateurs se tiendront pour vous présenter leurs œuvres durant ce week-end.

Un prix du public sera attribué par les visiteurs, et un second par la commune.

De belles œuvres à découvrir ! comjullou@gmail.com +33 2 33 91 10 20 http://www.jullouville.com/ Plusieurs peintres amateurs se tiendront pour vous présenter leurs œuvres durant ce week-end.

Un prix du public sera attribué par les visiteurs, et un second par la commune.

De belles œuvres à découvrir ! Plusieurs peintres amateurs se tiendront pour vous présenter leurs œuvres durant ce week-end.

Un prix du public sera attribué par les visiteurs, et un second par la commune.

De belles œuvres à découvrir !

Détails Catégories d’évènement: 50610, Jullouville Étiquettes évènement : Autres Lieu Jullouville Adresse Ville Jullouville lieuville 48.77126#-1.56756