Le salon des migrateurs Cayeux-sur-Mer, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Cayeux-sur-Mer.

Le salon des migrateurs 2021-07-17 09:00:00 – 2021-07-18 19:00:00

Cayeux-sur-Mer Somme

L’édition 2021 du Salon des Migrateurs de Cayeux-sur-Mer se déroulera le samedi 17 et le dimanche 18 juillet 2021, sur la D3, entre Cayeux sur mer et Brighton. Lieu d’échanges et de rencontres entièrement dédié à la chasse au gibier d’eau, il attire chaque année à Cayeux-sur-Mer des milliers de visiteurs venus de toute la France.

+33 1 34 78 22 22

Salon de migrateurs

