Le salon des jacopains Morlaix, 21 mai 2022, Morlaix.

Le salon des jacopains Cours Beaumont Bar Le Tempo Morlaix

2022-05-21 – 2022-05-21 Cours Beaumont Bar Le Tempo

Morlaix Finistère

La Cave des Jacobins organise son premier salon !

Pour le plaisir de nos papilles et l’envie de vous faire rencontrer ces hommes et femmes passionnés.

Une dizaine de vignerons et vigneronnes vont, le temps d’un week-end, investir Le Tempo à Morlaix pour nous faire découvrir en toute convivialité et simplicité leurs différentes cuvées. Du blanc, du rouge, mais aussi du cidre, du rhum et du whisky, il y en aura pour tous les goûts !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

cavedesjacobins@orange.fr +33 2 98 88 05 54 http://www.lacavedesjacobins.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-25 par