Le salon de l’art animalier Centre socioculturel Saint-Pierre-lès-Nemours, samedi 16 mars 2024.

Avec une vocation culturelle et festive et dans le but de participer à la promotion des Arts, le salon de l’Art Animalier, revient cette année pour un rendez-vous incontournable avec une nouvelle fois, une exposition remarquable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-24

Centre socioculturel 9 rue du Clos Saint Jean

Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France g.billault@yahoo.fr

