Le Salon de l’Agriculture met le vivant à l’honneur Parc des Expositions, 25 février 2023, Paris.

Du samedi 25 février 2023 au dimanche 05 mars 2023 :

de 09h00 à 19h00

. payant

Plein tarif : 16 € TTC

Enfant de 6 à 12 ans : 9 € TTC

Enfant de moins de 6 ans : Gratuit (aucun billet n’est nécessaire mais une carte d’identité ou un livret de famille vous sera demandé à l’entrée du Salon).

Groupe : 14 € pour les groupes de 15 à 49 adultes et 13 € pour les groupes de 50 et+

Le Salon international de l’Agriculture (SIA), revient du 25 février au 5 mars 2023 au parc des expositions. Cette année, c’est Ovalie, vache de race Salers, qui en est l’égérie, tandis que la thématique met le vivant à l’honneur. Que Faire à Paris vous fait gagner 5×2 places !

Cette 59e édition a voulu mettre en exergue « L’agriculture : le vivant au quotidien ! ». Aléas climatiques, crises sanitaires, situations de guerre… le monde est en perpétuel mouvement et rien n’est jamais acquis. Les consommateur·ices réalisent l’importance de l’indépendance alimentaire, de la traçabilité, du respect de la nature et reconnaissent le savoir-faire des agriculteur·ices, qui doivent constamment s’adapter.

Quatre univers rythmeront le salon, qui propose de découvrir dans ses allées les produits des régions de France, mais aussi d’outre-mer et du monde, l’élevage et ses filières, les métiers de l’agriculture, sans oublier les cultures et filières végétales, jardins et potagers !

Pour découvrir des produits bio, se balader dans la ferme pédagogique ou assister à la traite des vaches (où presque 50 000 litres de lait sont produits), rendez-vous de 9 h à 19 h au parc des expositions.

Un salon engagé

Le Salon international de l’Agriculture progresse depuis plusieurs années en matière de bonnes pratiques. Gestion des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, optimisation des consommations de gaz ou d’électricité, choix de matériaux durables pour la construction d’un maximum d’espaces ou amélioration de la vie des animaux sur le salon… Chaque édition est l’occasion de mettre en place et développer de nouvelles actions adaptées. À titre d’exemple, en 2022, 11 tonnes d’aliments ont été collectées pour les Banques alimentaires, soit plusieurs milliers de repas.

La Ville de Paris, présente au salon depuis 2016

Comment garantir à tous·tes les Parisien·ne·s une alimentation durable, saine et de proximité ? Comment accompagner et former des agriculteur·trice·s parisien.ne.s et francilien·ne·s ? Comment cultiver en ville ?

Au programme : conférences, découverte des formations aux métiers de l’agriculture et de l’alimentation durables, ateliers ludiques pour petits et grands, rencontres des partenaires, dégustations…

Rendez-vous sur le stand Hall 4 – Stand 4C003 à la Porte de Versailles.

Programme

Samedi 25 février

Journée jeune public avec l’école comestible : animation « Cagette de saison » sur les légumes de saison, dégustation de légumes de producteurs locaux, présentation des activités de l’École Comestible.

Dimanche 26 février

Alimentation durable, agriculture et consommation bio : animations, tables rondes, dégustation.

Lundi 27 février

L’agriculture urbaine avec l’AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine) : tables ronde, dégustations, rencontres

Lutte contre la précarité alimentaire : dégustations et tables rondes

Mercredi 1er mars

Restauration collective et bio, alimentation durable : tables rondes et dégustations

Avec la Ferme de Paris : animations et dégustations

Jeudi 2 mars

Agriculture urbaine, préservation de la ressource en eau : tables rondes, animations, rencontres avec les partenaires.

Vendredi 3 mars

L’agriculture et l’alimentation, des secteurs d’emplois durables pour les Parisien·nes : table ronde sur la formation et d’accompagnement aux métiers de l’agriculture et de l’alimentation durable pour toutes et tou·tes, dégustations, rencontres.

Samedi 4 mars

Journée jeune public avec l’Académie du climat ; animations (fresque de la biodiversité, jeu de carte carbonomètre, arbre du climat) et dégustations.

Jeux concours : 5×2 places à gagner pour le salon, vous avez jusqu’au jeudi 16 févier pour tenter votre chance !

Parc des Expositions 1, place Porte de Versailles 75015 Paris

