Le Salon de la Création Honfleur, 30 octobre 2021, Honfleur.

Le Salon de la Création Honfleur

2021-10-30 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-30 19:00:00 19:00:00

Honfleur Calvados Honfleur

Le Salon de la Création initié par Création Culture en Pays d’Auge investit le cadre privilégié des Greniers à Sel pour sa 8ème édition.

Une cinquantaine de créateurs, designers et artistes confirmés ou émergents des secteurs de la mode, la décoration et des métiers d’art venue de toute

la France dévoilent un vaste panorama de pièces uniques ou séries limitées innovantes de qualité.

Dans une véritable dynamique créative, cet événement fait la part belle aux échanges, aux découvertes d’univers variés et aux coups de coeur à l’approche

de Noël.

+33 6 71 52 71 05 http://www.creaculture.org/

salon creation 2021

Honfleur

