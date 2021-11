Le Salon de Curiosités des Morues Frangées Aux P’tits Joueurs – Bistrot, 4 décembre 2021, Nantes.

2021-12-04

Horaire : 11:00 22:00

Gratuit : non

Les 4 & 5 décembre 2021 à Nantes, Le Salon de Curiosités des Morues Frangées prend ses quartiers Aux P’tits Joueurs (bar brasserie & refuge des boulistes Nantais) : deux jours de « market » décalé, pour des emplettes originales et inspirées. Petites créations, show burlesque et Dj set pour un week-end tout en curiosités !Au cœur de l’espace, exposants, artisans, créateurs viennent proposer leurs petites séries. Samedi, le salon se colore d’un DJ set concocté par l’association Rip it Up dès 18h et d’un effeuillage surprise à 20h. Le lendemain, l’ambiance se fait plus tranquille pour un dimanche en famille. Tout le week-end, une restauration faite maison est proposée sur place par le tenancier du lieu. 14 exposants à l’humeur Rock’n’Roll pour chahuter l’image des marchés de quartier À découvrir sur place, des créations mode, accessoires et bijoux, de la maroquinerie, de l’art de la table et des assiettes décoratives, du point de croix et de la broderie, des illustrations, du collage et de la photo, des fleurs séchées & sucreries. L’association Les Morues Frangées a été créée en 2019 par trois créatrices passionnées : l’atelier Mile, Lydie Cherry et Un point c’est tout. L’association organise un salon de curiosités dans un univers vintage saupoudré de rock and roll, avec des artistes atypiques : un market décalé qu’on ne voit nulle part ailleurs. lesmoruesfrangees@gmail.com

Aux P’tits Joueurs – Bistrot adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien

02 40 74 09 87