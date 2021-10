Le Salon d’Automne, 28 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 28 au 31 octobre 2021 :

jeudi, vendredi de 11h à 19h

et samedi de 11h à 22h

et dimanche de 11h à 18h

payant

Plus de 1 000 oeuvres à découvrir sur les Champs-Elysées du 28 au 31 octobre avec la 118e édition du Salon d’Automne !

Créé en 1903, au Petit Palais à Paris, par quelques amis rassemblés autour de l’architecte Frantz Jourdain, en réaction à l’académisme ambiant, le Salon d’Automne s’est imposé comme témoin essentiel de l’émergence des plus importants mouvements artistiques du 20e siècle : Fauvisme, Surréalisme, Cubisme, Art abstrait, Nouvelle Figuration…

Aujourd’hui encore, la création régulière de nouvelles sections au sein du Salon d’Automne – l’Art digital en 2016 ou l’Art Naïf cette année – prouve une nouvelle fois son implication dans la représentation de toutes créations artistiques, sans frontière, sans a priori.

Ce salon historique offre un panel de la création très varié, à la fois par le nombre de médiums qu’il présente (peinture, sculpture, gravure, architecture, photographie, vidéo, dessin, art environnemental, affiches, livres d’artiste, art digital, art naïf…) que celui des artistes exposés venant du monde entier.

Plus de 1000 œuvres sont ainsi présentées à une large audience, du grand public aux professionnels du monde de l’art, offrant une large palette de pluridisciplinarité artistique. Pour sa nouvelle édition, le Salon d’Automne présente 890 artistes (dont 161 nouveaux participants), originaires de 43 pays couvrant les 5 continents. L’exposition est présentée sous forme de sections (17 en tout), organisées pour une meilleure lecture des œuvres et un accompagnement didactique du public.

Depuis le début du 21e siècle, le Salon d’Automne continue d’offrir un nouveau regard sur la création de son temps, représentée notamment à travers la diversité des mediums, mais également par son orientation internationale très forte, 40 % des artistes exposants venant du monde entier.

Exposition indépendante, le Salon d’Automne a pour objectif fondateur de promouvoir les avant-gardes et les esprits novateurs de leur temps.

Pour sa 118e édition, une importante programmation culturelle aura lieu pendant toute la durée de l’événement alliant conférences, débats, musiques, performances. Cette année, le salon a le plaisir d’accueillir le compositeur Pascal Dusapin, parrain de cette 118ème édition. À ses côtés, le sculpteur invité Medjid Houari, ainsi que le collectif invité Domino Full Action. Et big news! JOEYSTARR est l’invité d’honneur cette année!

Dans un esprit de résistance à la conjoncture actuelle après une année 2020 très particulière et porté par l’énergie exceptionnelle dont est muni l’ensemble de ses artistes, le Salon d’Automne 2021 s’engage dans cette nouvelle édition et se veut, plus que jamais, le lieu de la Rencontre : la rencontre entre des Arts, des artistes, des professionnels du monde l’art, mais surtout, la rencontre entre les Arts et son public.

Expositions -> Beaux-Arts

Avenue des Champs-Elysées Paris 75009

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (37m) 1 : Franklin D. Roosevelt (490m)



Contact :SALON D’AUTOMNE info@salon-automne.com https://www.salon-automne.com/fr https://www.facebook.com/salondautomne/

Expositions -> Beaux-Arts Ados;Enfants

Date complète :

2021-10-28T11:00:00+02:00_2021-10-28T19:00:00+02:00;2021-10-29T11:00:00+02:00_2021-10-29T19:00:00+02:00;2021-10-30T11:00:00+02:00_2021-10-30T22:00:00+02:00;2021-10-31T11:00:00+01:00_2021-10-31T18:00:00+01:00

illustration facebook