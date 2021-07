Le salon Crea – zen09 salle municipale Varilhes, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Varilhes.

Le salon Crea – zen09

du samedi 31 juillet au dimanche 1 août à salle municipale Varilhes

### [Le salon Crea – zen09 – bien-être – Ariège](http://crea-zen-09.over-blog.com/) ### bien-être – bio – thérapies douces- santé au naturel – voyance – mediumnité ### Les samedi 31 juillet et dimanche 1 août 2021, le Salon Créa’ Zen09 d’ Ariège ouvrira les portes pour la deuxième année au Centre de Loisirs de Varilhes 09120. ### «Un salon pour être Zen» ### Le rendez-vous des acteurs du bien -être et du développement personnel en Ariège ! ### Ce Salon a pour objectif de valoriser les échanges et de favoriser les rencontres entre professionnels et visiteurs ### Le Salon Créa’ Zen09 est un Salon dédié au bien -être et au développement personnel. ### Il a pour vocation de répondre à l’ensemble des problématiques rencontrées par les personnes aujourd’hui et de les guider dans leur quotidien. ### C’est l’occasion idéale pour s’informer et se lancer dans de nouvelles thérapies. ### Le Salon s’organise autours de 3 thématiques : ### ·Bien être – Santé – Nutrition : beauté, forme, prévention, naturopathie… ### Habitat – créations – artisanat: géobiologie de l’habitat, créateurs… ### Conseils – Développement personnel: Yoga , méditation, coaching,lithothérapie, arts divinatoires… ### Des conférences gratuites seront organisées tout au long de ces journées, des ateliers thématiques permettent un réel dialogue et sont un lieu d’échanges idéal et de découverte… ### En invité Yves LIGNON ### Il y a seulement 50 ans la communauté scientifique tombait d’accord pour dire que penser que l’âme, l’esprit – comme on voudra – pouvait continuer d’ exister après la mort relevait de la croyance religieuse et seulement de la croyance. À partir de 1976 les recherches du médecin américain Raymond Moody ont tout remis en cause et rendu incontournable l’étude de la possibilité d’une survie de la conscience après la mort. ### En s’exprimant à deux reprises Yves Lignon montrera comment, en un siècle et demi les scientifiques, sont passés du rejet à la prise en compte d’une question que les humains se posent depuis toujours. ### [PLANNING DES ANIMATIONS](http://crea-zen-09.over-blog.com/2021/07/planning-des-animations-salon-crea-zen09.html) ### Conférences, ateliers, présentations, show voyance en public

Entrée libre

Deux jours pour être bien

salle municipale Varilhes avenue du 8 mai 09120 varilhes Varilhes Longpré Ariège



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T10:30:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T18:00:00