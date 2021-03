Le salon à la ferme, 6 mars 2021-6 mars 2021, Wildersbach.

Rendez-vous à la ferme-auberge de la Perheux dans la vallée de la Bruche pour un Salon de l’Agriculture un peu exceptionnel ! En effet, la Ferme de la Bouille à l’habitude de représenter la Race Bovine Vosgienne au Salon de l’Agriculture à Paris chaque année ! Cette année, cet évènement est annulé, nous vous proposons donc, en partenariat avec la Confédération Paysanne, de venir pour un salon spécial à la Ferme.

Au programme : visites de la ferme, petite restauration et quelques stands avec nos produits, ceux de nos amis paysans et de quelques acteurs clés autours de nous.

Venez nombreux, n’hésitez pas à venir vers nous en cas de questions, Toutes les mesures sanitaires liées au Covid-19 seront respectées.

Un de ces salons paysans est donc réalisé exceptionnellement à la ferme-auberge de la Perheux. Plusieurs producteurs dont la ferme de la Bouille et acteurs du monde paysan seront présents. Venez découvrir leurs activités et acheter leurs produits locaux. Petite restauration à emporter et visite de la ferme de la Perheux (vaches de race Vosgienne et moutons).

