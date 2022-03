Le salon à la ferme – Miellerie du Pays Welche Fréland Fréland Catégories d’évènement: Fréland

Haut-Rhin

Le salon à la ferme – Miellerie du Pays Welche Fréland, 6 mars 2022, Fréland.

2022-03-06 10:00:00 – 2022-03-06 17:00:00

Fréland Haut-Rhin Fréland La confédération paysanne fait sont salon de l'agriculture à la ferme.

En Alsace, vous pouvez venir découvrir six fermes qui vous donneront un aperçu

de la diversité de l’agriculture paysanne dans la région. C’est pour cette évènement que la Miellerie du Pays Welche – L’abeille bleue et le Rucher du Pays libre vous accueil ! Au programme toute la journée, Découverte de l’abeille , du métier d’apiculteur, baptêmes du dard, atelier de fabrication de bougies pour les enfants. A 11h: Table ronde sur l’autonomie alimentaire de la vallée – la confédération paysanne et pas à pas, vallée de la weiss en transition, présenteront leurs démarches pour soutenir l’installation de nouveaux paysans et la transmission des fermes dans la vallée. Une petite restauration sur place vous sera proposé : Burgers paysans carnés ou végétariens. Découverte de la miellerie et le travail des petites abeilles. +33 3 89 47 20 28 La confédération paysanne fait sont salon de l’agriculture à la ferme.

