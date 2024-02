Le salon à la ferme marché paysan Saint-Pierre-Bois, dimanche 3 mars 2024.

L’agriculture paysanne, ça coule de source ! Au programme de cette journée découverte des animaux, marché paysan, buvette et restauration paysanne.

Présence de la confédération paysanne, du chaudron des alternatives, de l’ADMR et de la Trame Verte et Bleue. EUR.

Début : 2024-03-03 09:30:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

100 route Romaine

Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est vlauler@yahoo.fr

