2022-03-06 13:30:00 – 2022-03-06 17:00:00

Prailles-La Couarde Deux-Sèvres Prailles-La Couarde EUR Le Salon à la ferme Dimanche 6 mars de 13h30 à 17h à Vac’ani : sur la D737 entre Melle et La Mothe. À 2km après Beaussais direction La Mothe Saint Héray À la découverte de l’agriculture paysanne avec le groupe d’agriculteurs de la Confédération Paysanne du Sud Deux-Sèvres Marché fermier

Herbes aromatiques, œufs et confiture, viande de porc, fromages de chèvre, laine mohair, pain, viennoiseries, maraîchage, vin, pineau, farines, légumes secs… Conférence :

14h : L’eau, un bien commun : temps d’échanges après le visionnage d’un petit film

15h : installation agricole : temps d’échanges après un témoignage

16h : le bien être animal : temps d’échanges après la lecture d’une parole paysanne Stands associatifs Renseignements : 06 85 38 64 61 / 06 37 83 24 50 Le Salon à la ferme Dimanche 6 mars de 13h30 à 17h à Vac’ani : sur la D737 entre Melle et La Mothe. À 2km après Beaussais direction La Mothe Saint Héray Marché fermier

