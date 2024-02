Le Salon à la Ferme Fruit des Prés La Ferme EN-CHAMP-TEE Rue Rouviel Mellé, samedi 24 février 2024.

Pour la 4ème année consécutive, la Confédération paysanne fait son Salon à la Ferme dans toute la France, l’occasion de découvrir l’Agriculture Paysanne et la réalité du métier des paysan-nes. Les paysannes et paysans de la Conf’35 ouvrent donc leurs portes pour vous proposer un programme riche et diversifié, à l’image de leurs fermes.

Visites guidées toutes les 30 minutes.

Restauration, buvette, animations, ateliers et présentations pour petits et grands. Production des vaches, des chèvres, des fromages au lait cru et des glaces ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 15:00:00

Rue Rouviel 70 La Guennerais

Mellé 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne lafermeenchamptee@gmail.com

